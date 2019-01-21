Израильские военные связывались с российскими во время удара по Сирии

Израильские военные связывались с российскими во время авиаудара по Сирии в ночь на 21 января. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя Армии обороны Израиля Йонатана Конрикуса сообщает агентство РИА Новости.

«Деконфликтизационный механизм работает, используется обеими сторонами. Он был рутинно задействован минувшей ночью», — цитирует агентство слова спикера.

ВВС Израиля нанесли три ракетных удара по территории Сирии в ночь на 21 января, в период с 02:11 до 02:56 — с западного, юго-западного и южного направлений. Целью их атак стали склады оружия и другие военные объекты Ирана на территории международного аэропорта в Дамаске, а также комплексы ПВО сирийской армии. В результате погибли четыре и ранены шесть сирийских военных, повреждена инфраструктура аэропорта.

Официальный Twitter израильских вооруженных сил опубликовал видео с крылатой ракеты, поразившей ЗПРК «Панцирь-С1». Удар по системам противоракетной обороны, по заявлению ведомства, был ответом на то, что иранские подразделения «Аль-Кудс» выпустили с территории Сирии ракеты класса «земля-земля» в направлении Голанских высот.

Сирийский телеканал Al-Ikhbaria ранее сообщал в Facebook, что сирийские ПВО сбили десятки ракет над Дамаском. В воскресенье, 20 января, они также отразили израильский удар. Предыдущая атака произошла 12 января.

Иранские силы в Сирии помогают правительственным войскам бороться с противниками. Израиль и США активно требуют их ухода из страны. В Израиле неоднократно указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с исламистским движением «Хезболла»

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