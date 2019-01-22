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Чемпион мира сделал фото с пожилым австралийцем и привел его в замешательство

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Футболисты «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и Неманья Матич сфотографировались с пожилым австралийцем, чем привели его в замешательство. Об истории, случившейся с четой из Австралии, в Twitter рассказал их сын Нэйт Патрик.

Пара, прибывшая в Англию по работе, путешествовала из Манчестера в Лондон на поезде. В одном вагоне с ними ехала группа молодых людей, шумно игравших в Uno (карточная игра). Австралийцы сделали им замечание, после чего двое мужчин подошли к ним и предложили сфотографироваться.

Патрик-старший решил, что они хотят сделать снимок его с женой. После того, как молодые люди дали понять, что им нужно сделать совместное фото, пожилой австралиец пришел в замешательство, но все же выполнил пожелание.

После этого он отправил фото сыну: «Ты случайно не знаешь, кто эти парни?». «Черт возьми, да это же Поль Погба и Неманья Матич», — ответил Патрик-младший.

Оказалось, в одном вагоне с австралийцами ехал основной состав «Манчестер Юнайтед». Этот факт не впечатлил чету Патриков, так как они никогда не интересовались футболом, объяснил их сын. Он приложил к твиту скриншоты переписки с родителями, из которых следует, что австралийцев удивили привычки спортсменов: «Они носили шлепанцы с носками, а у одного из них был чемодан из красной кожи». «А что насчет медали чемпиона мира на шее?» — сокрушался Нэйт.

Погба — чемпион мира-2018 в составе сборной Франции. В финале турнира, проходившего в России, трехцветные оказались сильнее команды Хорватии.

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