В Госдуме отказались от идеи наказывать пьяных пассажиров

Российское правительство не планирует ужесточать меру наказания для пьяных пассажиров, поскольку это сделает российских перевозчиков менее конкурентоспособными. Об этом РИА Новости сообщил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.

Парламентарий отметил, что такое решение будет невыгодно и бессмысленно. Так, пассажир, летящий в Россию, все равно подчиняется законам той страны, откуда он вылетает. Старовойтов также напомнил, что, несмотря на жесткое законодательство, количество ДТП из-за употребления алкоголя или наркотиков не уменьшилось.

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«Ведь нормы — это не панацея для какого-то человека. Он может руководствоваться не нормами, а просто своим желанием. Человек, который хочет совершить злодеяние, руководствуется не тем, что увеличили срок на год-полтора, а тем, что он сможет его совершить, и нацелен это сделать», — объяснил эксперт, подчеркнув, что «закручивать гайки после каждого инцидента неправильно».

Ранее 22 января пассажир самолета, следующего по маршруту Сургут — Москва, потребовал развернуть лайнер в полете и направиться в Афганистан. Он заявлял, что у него при себе оружие, при задержании этот факт не подтвердился. Экипажу удалось уговорить злоумышленника совершить посадку в Ханты-Мансийске якобы для дозаправки. Им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

Следственный комитет России возбудил по факту инцидента уголовное дело по статье 211 УК РФ («Угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия»).

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