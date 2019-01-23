Российский министр призвал не думать о России «после Путина»

Министр экономического развития Максим Орешкин призвал не ограничиваться сроком правления президента Владимира Путина, думая о будущем России. Его слова, произнесенные в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

«Нужно думать не о том, какой будет Россия после Путина, а какой она будет после всех нас», — отметил Орешкин в ответ на вопрос: «Можно ли уже начинать думать о России после Путина?»

По словам министра, необходимо начинать задумываться о том, какой будет Россия «в 2050 году, в 2100 году и далее, что мы должны делать сегодня, чтобы страна была лучше в будущем». При этом Орешкин добавил, что он «немного младше» Путина. В действительности главе Минэкономразвития 36 лет, президенту — 66.

Также Орешкин рассказал о главных задачах, на решении которых концентрируются власти: «На инвестициях в человеческий капитал, повышении производительности, в том числе с внедрением передовых управленческих практик, «стараемся добиться успеха в малых делах, которые не видны на геополитическом уровне, чтобы сделать Россию более конкурентоспособной».

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