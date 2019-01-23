Сирия пригрозила обстрелять аэропорт Тель-Авива

Сирия может нанести авиаудар по аэропорту Тель-Авива. Об этом заявил постоянный представитель САР в ООН Башар аль-Джаафари, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что после того, как Армия обороны Израиля обстреляла международный аэропорт Дамаска, у страны есть законное право защищаться и обстрелять аэропорт Тель-Авива. Альтернативой такому шагу аль-Джаафари назвал принятие мер Советом Безопасности ООН.

В ночь на 21 января ВВС Израиля нанесли три ракетных удара по территории Сирии. Целью их атак стали склады оружия и другие военные объекты Ирана на территории международного аэропорта в Дамаске, а также комплексы ПВО сирийской армии. В результате погибли четыре и ранены шесть сирийских военных, повреждена инфраструктура аэропорта.

Позднее стало известно, что во время авиаудара израильские военные связывались с российскими коллегами.

Сирия и Израиль находятся в состоянии войны с момента провозглашения еврейским государством независимости в 1948 году.

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