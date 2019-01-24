Взрыв произошел рядом с посольством России в Сирии

Взрыв произошел в сирийской столице Дамаске. Об этом сообщает корреспондент государственного агентства SANA.

По его информации, произошедшее — террористический акт. Взрыв прогремел в районе Аль-Адави, где располагается посольство России, отмечает РИА Новости.

По данным SANA, причиной стало самодельное взрывное устройство, заложенное в одну из машин. В результате никто не пострадал и не погиб, однако причинен материальный ущерб. Другие подробности случившегося не приводятся.

21 января сообщалось о смертнике, который атаковал колонну американских и курдских военных на севере Сирии. Тогда погибли по меньшей мере пять человек

16 января при взрыве в Манбидже погибли четверо американских военнослужащих, еще трое получили ранения.

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