Разбившийся Ту-22М3 переломился

Авиалюбители опубликовали во «ВКонтакте» фотографии с места катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. На снимках видно, что фюзеляж самолета переломился.

Пользователи также обратили внимание на то, что на земле машина, судя по всему, несколько раз перевернулась.

Минобороны заявляло, что Ту-22М3 совершил жесткую посадку 22 января при попадании в снежный заряд. Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее. Четвертый в тяжелом состоянии эвакуирован в Москву, передавало РИА Новости.

Среди возможных версий произошедшего рассматривается техническая неисправность самолета, произведенного 33 года назад и прошедшего капитальный ремонт в 2012-м.

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