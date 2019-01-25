Ставший миллиардером победитель лотереи пропал после выигрыша

В американском штате Южная Каролина четвертый месяц не могут отыскать победителя лотереи Mega Millions, который выиграл 1,5 миллиарда долларов (99 миллиардов рублей). Об этом сообщает газета The Post and Courier.

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Неизвестный приобрел лотерейный билет в магазине в городе Симпсонвилл. Чтобы получить свой джекпот, он должен обратиться к устроителям лотереи в течение шести месяцев после тиража. Половина срока уже истекла. Если деньги никто не заберет, их поделят между штатами. Каждый из них получит сумму, которая пропорциональна доходам от продажи лотерейных билетов на их территории.

Такая перспектива вызывает озабоченность у законодателей Южной Каролины. Они рассчитывали, что налоги с выигрыша составят до 61 миллиона долларов (четырех миллиардов рублей). Их могли потратить на приобретение новых машин для голосования, школьные учебники или обновление дверей в тюремных камерах. Если победитель лотереи не объявится до середины февраля, планируемый бюджет штата придется менять.

В январе сообщалось, что обладателем выигрыша лотереи «Русское лото» в размере 500 миллионов рублей оказался водитель из Екатеринбурга. Он приехал за деньгами в Москву.

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