Лавров «поприветствовал» микрофон

RT на русском / YouTube

Министр иностранных дел России Сергей Лавров «поздоровался» с микрофоном. Видеозапись было опубликована телеканалом RT.

Во время общения главы ведомства с прессой один из звукооператоров слишком близко придвинул к нему микрофон. Лавров поздоровался со штангой и покивал ей в знак приветствия. После этого аппаратура исчезла из кадра.

Сергей Лавров провел встречу с алжирским коллегой Абделькадером Мессахелем. Затем он должен отправиться в Марокко и Тунис.

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