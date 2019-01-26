В США рассказали о российском «смертельном щите» из С-400

Россия выстроила в Сирии вдоль границ Восточной Европы и до полярного круга кольцо противовоздушной обороны, способное противостоять деятельности военных США. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Издание утверждает, что этот шаг Москвы заставил Вашингтон признать потерю позиции бесспорного лидера в воздухе. В частности, зенитно-ракетная система С-400, будучи «опасным и потенциально смертельным воздушным щитом», стала фактором, определяющим дальнейшие действия США и их союзников в потенциальных горячих точках — в Пентагоне вынуждены пересматривать стратегию, если небо в том или ином регионе оказывается прикрыто российскими силами ПВО.

Также в Вашингтоне выражают озабоченность, что, продавая С-400 в другие страны, Россия дополнительно распространяет возможности сдерживания ВС США.

В ноябре 2018 года директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал, что ЗРК С-400 по всем показателям превосходят зарубежные аналоги, предлагаемые странами-производителями на экспорт. По его словам, приобретение другими государствами таких систем, как С-400, неминуемо «попадает в политический контекст», в связи с чем «на некоторые рынки вход для наших современных систем ПВО большой дальности закрыт».

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Принята на вооружение в России в 2007 году. На экспорт С-400 поставлялись в Китай, Турцию и Индию.

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