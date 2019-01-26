Мадуро поведал о тайной встрече с лидером оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал о тайной встрече с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию которого вело Ruptly.

Как отметил Мадуро, ночью 22 января он получил сообщение о необходимости провести переговоры с представителями оппозиции. Встреча была назначена в одном из отелей Каракаса. На мероприятии якобы присутствовал Гуайдо, который пришел в черном худи и кепке, поскольку не хотел, чтобы его узнали.

«Переговоры были долгими. Все, что сказал Гуайдо, было неправдой. Но сам факт того, что беседа состоялась, — хорошо. Нужно оставлять каналы для коммуникации открытыми. (...) Я всегда буду находиться во власти Конституции», — отметил глава государства.

В свою очередь, лидер оппозиции, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что не пойдет на «фальшивый диалог» с Мадуро, передает испанский телеканал Horas 24. «Я хочу дать ясно понять режиму и миру — никто не пойдет на фальшивый диалог. Единственная возможность — прекращение узурпации (...), переходное правительство и свободные выборы», — подчеркнул Гуйадо.

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Ранее 25 января Мадуро заявил о готовности к диалогу с оппозиционером в любом виде. «Если мне нужно пойти и увидеть этого парня, то я иду. Если надо будет прийти голым, я приду», — сказал он.

23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и ряд других стран. Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Его легитимность поддержали Россия, Белоруссия и Турция.

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