Победивший Емельяненко американец предвидел нокаут

Американский боец смешанного стиля (MMA) Райан Бэйдер прокомментировал победу над россиянином Федором Емельяненко в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе. Его слова передает MMA Fighting.

35-летний Бэйдер отметил, что предвидел исход поединка. «Мы с командой очень много времени уделили работе над этим ударом», — заявил американец.

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В ночь на 27 января Бэйдер победил Емельяненко, отправив россиянина в нокаут на 35-й секунде поединка. После боя американец назвал оппонента лучшим бойцом в истории спорта. Победа принесла Бэйдеру титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Он стал обладателем сразу двух поясов организации — Бэйдер также является чемпионом полутяжелого дивизиона.

О том, что Бэйдер встретится с Емельяненко в главном бою Гран-при Bellator, стало известно в октябре 2018-го. Тогда американец лестно отозвался о сопернике. Бэйдер признался, что является фанатом российского бойца.

Бэйдер выступает в MMA с 2007 года. На его счету 27 побед и пять поражений. Поражение от американца стало для Емельяненко шестым в карьере. В активе россиянина 38 побед.

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