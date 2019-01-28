Федор Емельяненко опечалил Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поражение российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко американцу Райану Бэйдеру в финале Гран-при Bellator среди тяжеловесов. Запись доступна в Telegram-канале политика.

Кадыров отметил, что глубоко опечален выступлением Емельяненко. По его мнению, российский спортсмен выглядел беспомощно и изначально не был готов к поединку. «В последнее время он больше занимался политикой и саморекламой, чем спортом», — написал Кадыров.

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В заметке глава Чечни также припомнил 42-летнему Емельяненко «беспочвенную» критику бойцовского клуба «Ахмат». При этом Кадыров подчеркнул, что это остается в прошлом, и пригласил спортсмена на тренировочные сборы.

В ночь на 27 января Бэйдер нокаутировал Емельяненко на 35-й секунде первого раунда. Поражение стало для российского тяжеловеса шестым в профессиональной карьере. На счету у Емельяненко 38 побед.

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В 2016 году Емельяненко, занимавший на тот момент пост главы Союза MMA России, раскритиковал проведение в Грозном боев с участием детей. На Гран-при WFCA «Ахмат» состоялись сразу три поединка с участием сыновей Кадырова, старшему из которых на момент проведения соревнований было 10 лет. Емельяненко заявил, что организация подобных боев с участием детей до 12 лет недопустима. Его также возмутил тот факт, что состязание транслировалось по телевидению, а за происходящим на арене наблюдал Кадыров.

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