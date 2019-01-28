США перебросили в Сирию 600 военных ради вывода войск

США перебросили в Сирию дополнительно еще 600 военнослужащих, которых планируется задействовать при выводе контингента из страны. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По информации местных источников, американские военные прибыли 27 января на две базы в районах Хараб Ишк и Сыррин к востоку от реки Евфрат. Как отмечается, эти объекты в дальнейшем могут использовать в качестве основных центров эвакуации войск. При этом для вывода тяжелого вооружения воздушным транспортом планируется использовать две другие базы в провинции Эль-Хасака на севере Сирии.

24 января сообщалось, что США направили дополнительные войска в Сирию, чтобы прикрыть вывод своих войск из страны. Тогда не уточнялось точное число прибывших в страну военных и в какой именно район направили дополнительные силы. Указывалось, что их будут перебрасывать из района в район по мере необходимости, также они могут периодически въезжать в страну и выезжать из нее.

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При этом в Минобороны США сообщали, что при выводе войск учитывается ситуация на местах и мнение союзников, а произвольных сроков нет.

5 января источник в Белом доме сообщил, что часть американских военнослужащих может остаться в Сирии на неопределенный срок. В частности, речь шла о южной части страны, где функционирует американская военная база Эт-Танф.

Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в декабре 2018 года. Он предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.

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