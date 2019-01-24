Турция приготовилась в одиночку обезопасить Сирию

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Турция способна самостоятельно создать зону безопасности в Сирии и готова это сделать. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber, передает ТАСС.

По его словам, это идея турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, но Анкара не отказывается от сотрудничества по ней. «Если с нами захотят сотрудничать США или другие страны, мы не будем против», — отметил Чавушоглу. В то же время глава МИД сообщил, что пока ведутся переговоры с заинтересованными сторонами, никаких определенных договоренностей или дат нет.

Агентство отмечает, что Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. Отмечалось, что Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а американская сторона — в воздухе. Дискуссия о создании буферной зоны идет с 2013 года.

В январе Трамп писал, что после ухода войск США из Сирии, в стране необходимо создать 30-километровую зону безопасности, разделяющую позиции курдских формирований и турецких войск.

Трамп в конце 2018 года объявил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в России) в Сирии и приказал американским военным покинуть страну. Он также предложил позаботиться об оставшихся в регионе террористах другим странам, в том числе Турции.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени начнет новые военные операции против террористов в Сирии к востоку от реки Евфрат. К террористам он причисляет представителей PYD и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG). Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживают США.

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