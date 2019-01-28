Московского чиновника убил клофелинщик-профессионал

Сотрудники полиции задержали предполагаемого убийцу московского чиновника Сергея Середина. Об этом в понедельник, 28 января, сообщил источник «Ленты.ру».

По данным источника, к преступлению может быть причастен профессиональный клофелинщик, который отравил Середина с целью ограбления, но не рассчитал, и потерпевший скончался.

46-летнего исполняющего обязанности руководителя муниципалитета Щукино Сергея Середина нашли мертвым утром 3 ноября 2018 года. Как сообщалось на сайте муниципального округа Москвы, накануне вечером он поехал в центр Москвы для встречи с друзьями и пропал. В последний раз чиновника видели выходящим из здания на Тверской улице.

На теле Середина не было обнаружено следов насильственной смерти, только травма от падения. Предварительной причиной смерти называлась сердечная недостаточность.

Как сообщал «МК», тело Середина несколько дней пролежало в морге как неопознанное. В момент пропажи его жена находилась в отъезде, а коллеги хватились его только после праздников, когда ответственный чиновник не вышел на работу. Тело было опознано спустя почти неделю после обнаружения.

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