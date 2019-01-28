Уволенный со скандалом куратор строительства Восточного найден мертвым

В Москве найден мертвым бывший руководитель госпредприятия «Дальспецстрой» (ныне «Главное военно-строительное управление №6») Дмитрий Савин. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его информации, Савин совершил самоубийство, а его тело нашли на улице Привольная. Об обнаружении там трупа с простреленной головой, не раскрывая личности погибшего, сообщало агентство «Москва». Возле тела лежал карабин Browning.

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Савин покинул пост главы «Дальспецстроя» по собственному желанию в марте 2015 года, но остался в организации в качестве заместителя руководителя. Уже через несколько недель он был уволен по поручению тогдашнего вице-премьера Дмитрия Рогозина в связи с невыплатой зарплаты работникам на космодроме Восточный — «Дальспецстрой» был одним из основных участников строительства этого объекта, его топ-менеджеры фигурировали в уголовных делах о хищениях на миллиарды рублей.

Как сообщал тогда Рогозин, Савин устроил в компанию свою жену и за месяц работы заплатил ей 800 тысяч рублей.

За семь лет работ на Восточном построили только четверть из запланированных объектов, заявлял в январе этого года премьер-министр Дмитрий Медведев. К маю 2016-го на возведенные там строения было потрачено более 84 миллиардов рублей, а сумма ущерба от допущенных при работах нарушений, по данным Генпрокуратуры, превысила 10 миллиардов рублей.

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