На Украине разрешили арест акций «дочек» российских банков

Верховный Суд Украины отклонил жалобы на арест акций «дочек» российских банков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Верховный суд предоставил разрешение на выполнение решения арбитражного суда о взыскании с Российской Федерации компенсации за экспроприированное в Автономной Республике Крым имущество», — говорится в решении суда.

Таким образом, высшая инстанция отклонила жалобу на решение Арбитражного суда в Киеве об аресте активов украинских «дочек» ВТБ, Сбербанка и Проминвестбанка. Уточняется, что полный текст решения Верховного суда будет опубликован 1 февраля.

12 сентября 2018 года Арбитражный суд Киева разрешил исполнение решения Гаагского Арбитража на Украине. В обеспечение исполнения этого решения был наложен арест на акции Проминвестбанка (принадлежит ВЭБу), а также украинских «дочек» Сбербанка и ВТБ. Российские кредитные организации обжаловали это решение в Верховном суде Украины.

2 мая 2018 года Арбитражный суд в Гааге удовлетворил иск группы компаний, связанных с украинским олигархом Игорем Коломойским. Поводом для иска стала национализация крымских активов Коломойского и связанных с ним компаний после присоединения полуострова к России в 2014 году. Арбитраж удовлетворил исковые требования о том, что Россия должна выплатить компенсацию в 140 миллионов долларов, а также возместить расходы, связанные с судебным разбирательством.

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