Белоруссия помогла Сирии

Белорусский завод пластмассовых изделий отправил гуманитарную помощь в Сирию. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

С помощью сотрудников МЧС Белоруссии на российскую авиабазу в Латакии было доставлено спортивное снаряжение — гимнастические обручи. «Мы гордимся предоставленной нам возможностью и надеемся принять участие в подобных проектах в будущем», — говорится в пресс-релизе.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В настоящее время под контролем террористов из ИГ (организация запрещена в России) остаются несколько пустынных районов к югу от города Дейр-эз-Зор. Оппозиционные силы же контролируют два зачищенных от террористов района: один — на границе на юго-востоке Сирии, и второй, на северо-западе, — провинцию Идлиб. В последней была создана демилитаризованная зона. Север Сирии занимают курдские силы.

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