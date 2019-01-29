Российские города стали вдвое выше

Средняя этажность российских городов с населением от 300 тысяч жителей выросла в два раза относительно показателей начала 1990-х годов: с 5,7 до 12,6 этажа. Об этом говорится в материалах ЦИАН (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Самые высокие дома в стране возводятся в Москве, Екатеринбурге и Красноярске: средняя этажность в этих городах составила 20,5 этажа, 17,4 и 17,1 этажа соответственно. Заметнее всего относительно советской застройки выросла этажность домов в Тюмени и Иркутске — жилье в этих городах стало выше в три раза.

Средняя этажность новостроек в Московском регионе (Москва и область) к началу 2019-го составила 18,7 этажа, отмечают аналитики ЦИАН, уточняя, что по сравнению с домами советской эпохи показатель вырос в 2,4 раза, а относительно конца 90-х – начала 2000-х — на 65 процентов.

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Аналогичный показатель для агломерации Санкт-Петербурга составил 13,1 этажа, это в 2,3 раза больше, чем в советский период и на 72 процента — чем в 90-х и 2000-х.

В ЦИАН подсчитали также, что жилье высотой более 30 этажей за пределами Москвы и Петербурга строится только в семи российских городах — это Екатеринбург, Уфа, Владивосток, Казань, Самара, Саратов и Сочи.

«На рынке новостроек Московского региона 8,1 процента предложения приходится на дома высотой более 30 этажей, в них средняя цена на 47 процентов выше, чем в целом по Москве и Подмосковью», — отмечается в исследовании.

Ранее эксперты компании Urbanus проанализировали сделки с жильем в московских новостройках комфорт-класса, заключенные в 2018 году, и выяснили, что покупатели жилья неохотно останавливают свой выбор на этажах выше 20-го. Самым востребованным этажом оказался шестой, за ним с небольшим отрывом следовали седьмой, восьмой, четвертый и пятый этажи.

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