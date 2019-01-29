США отдали оппозиции Венесуэлы контроль над деньгами страны

Вашингтон предоставил лидеру венесуэльской оппозиции, спикеру парламента Хуану Гуайдо доступ к некоторым счетам правительства Венесуэлы в американских банках. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США во вторник, 29 января.

Как сообщается, контролировать Гуайдо может активы, находящиеся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка или любых других банков с застрахованными депозитами. Это делается в соответствии со статьей 24В закона о федеральной резервной системе. Речь идет о средствах, принадлежащих венесуэльскому правительству или Центробанку страны.

Указывается, что госсекретарь Майкл Помпео 25 января подтвердил право Гуайдо получать и контролировать определенное имущество.

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«Это поможет законному правительству Венесуэлы защитить эти активы ради блага народа», — отметил представитель Госдепартамента Роберт Палладино.

21 января в Венесуэле начались протесты против действующего президента Николаса Мадуро. 23 января лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. В его поддержку высказались США, Канада, ряд латиноамериканских стран, Израиль, а 28 января — Австралия. В то же время Россия, а вместе с ней Белоруссия и Турция и ряд других государств поддержали легитимность действующего президента.

Недавно переизбранный Мадуро заявил, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики. Он также отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуайдо главой государства.

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