Подсчитаны жертвы протестов в Венесуэле

Более 40 человек погибли в Венесуэле за неделю в результате массовых акций протеста. Об этом заявил представитель Совета ООН по правам человека Руперт Колвилл, передает Reuters.

По его словам, во время последней вспышки насилия 26 человек были застрелены проправительственными силами. По подсчетам ООН, еще 5 человек погибли во время облав силовиков в домах, 11 — во время грабежей.

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Колвилл также сообщил, что с 21 по 26 января были задержаны по меньшей мере 850 человек. Среди них 77 несовершеннолетних, некоторым из них всего по 12 лет. При этом только за 23 января были задержаны 696 человек — это самый высокий показатель за день в стране за последние 20 лет.

23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал действующего главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия. В его поддержку высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, Израиль, а 28 января — Австралия. В то же время Россия, а вместе с ней Белоруссия и Турция и ряд других государств поддержали легитимность Мадуро.

Мадуро, недавно переизбранный президентом, считает, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики. Он также отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуайдо главой государства.

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