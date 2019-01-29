Затравленному Логинову предрекли победы над лучшими биатлонистами мира

Российский биатлонист Александр Логинов в будущем победит норвежца Йоханнеса Бе и француза Мартена Фуркада. Такой прогноз дал тренер сборной России Артем Истомин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Истомин назвал Логинова уникумом и отметил «серьезные резервы» биатлониста. Какие именно, Истомин не уточнил, но заявил: «Через сезон, а может, уже и в следующем он будет стабильно обыгрывать Бе и Фурдкада».

Логинов в текущем сезоне занимает третье место в общем зачете Кубка мира, уступая лишь Фуркаду и Бе. И норвежец, и француз критиковали его за допинговое прошлое: с 2014-го по 2016 год он был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Против россиянина выступали и другие иностранные биатлонисты.

От главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева в Международный союз биатлонистов (IBU) поступала жалоба на травлю, которую зарубежные спортсмены устроили Логинову. Президент IBU Олле Далин пообещал, что проведет беседу с главами федераций, которые представляют высказывающиеся против россиянина биатлонисты.

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