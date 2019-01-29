Власти Петербурга захотели его тотальной модернизации

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов раскритиковал состояние городской экономики и хозяйства. Об этом сообщает агентство REGNUM во вторник, 29 января.

«Наш великолепный город сегодня застыл, живет по инерции. Практические все крупные инвестиционные проекты, стартовавшие в 2000-х годах, завершены. Их ресурс для повышения качества жизни петербуржцев уже исчерпан», — заявил Беглов на заседании правительства.

Врио главы региона считает, что проблему можно решить только путем «всесторонней модернизации городского хозяйства и жизни». Он уточнил, устойчивое развитие города возможно при бюджете в размере одного триллиона рублей.

Модернизация городской среды, по его словам, должна лечь в основу перспективной стратегии развития.

10 января Александр Беглов объявил о планах привлечь чиновников к уборке улиц. Он собирался выдать сотрудникам администрации лопаты со своим именем. По его словам, жители не должны жаловаться на снежные завалы.

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