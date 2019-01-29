Украинские теннисистки отказались выступать за сборную из-за маленьких гонораров

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сыграют за национальную команду в матчах Кубка Федерации. Об этом сообщается на сайте Федерации тенниса страны.

Представители организации заявили, что причиной стали финансовые условия, выдвинутые агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым. В заявлении отмечается, что размер вознаграждения был известен игрокам перед началом сезона и базируется на их текущем рейтинге.

Украинская сторона выразила надежду, что теннисистки изменят отношение к сборной страны. «Считаем, что участие в матчах за сборную должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины», — добавили в федерации.

Матчи Кубка Федерации пройдут с 6 по 9 февраля. Свитолина занимает седьмое место в мировом рейтинге Женской теннисной организации (WTA), Ястремская — 47-е.

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