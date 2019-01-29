Экономика России оказалась слаба для приравнивания ухода за детьми к труду

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что текущие экономические условия пока не позволяют засчитывать уход за детьми в трудовой стаж женщин, передает РИА Новости.

«Если говорить о стаже, здесь, что называется, и хочется, и колется. Когда мы обсуждаем различные льготы, возникает вопрос — кто будет вносить средства в пенсионную систему», — сказал он.

Рязанский напомнил, что на сегодняшний день учитывается стаж по уходу за ребенком только до достижения им возраста полутора лет. Чтобы увеличить эту цифру, нужны бюджетные возможности, которых сейчас нет. «Пока это нереально», — констатировал сенатор.

За то, чтобы уход за детьми засчитывался женщинам как трудовой стаж, ранее высказалась уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. В пресс-службе Минтруда комментировать инициативу отказались.

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