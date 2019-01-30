Российские туристы предпочли выгоду комфорту

Российские путешественники признались, что не готовы жертвовать путешествиями из-за подорожания туристических услуг. Вместо этого они планируют отказаться от привычного уровня комфорта в поездках. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Biletix, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Так, почти половина россиян, 43,9 процента, признались, что ради выгоды готовы пересесть на лоукостеры или летать с пересадками, 36,7 процента — сменить дорогие гостиницы на дешевые, а 34,8 процента — отказаться от развлечений в поездках.

Также отмечается, что только 8,6 процента российских туристов вообще не будут менять свои привычки из-за повышения стоимости путешествий, а 36,7 процента респондентов даже готовы путешествовать больше, чем в прошлом году. Лишь пять процентов туристов планируют сократить количество поездок, в то время как 45,2 процента признались, что планируют ездить в другие страны так же часто, как и прежде.

В октябре сотрудники сервиса Biletix узнали, что россияне начали заранее скупать авиабилеты на новогодние каникулы, и связали это с нестабильным курсом валют. По мнению коммерческого директора Biletix Игоря Константинова, таким образом россияне хотят застраховаться от дальнейшего подорожания билетов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!