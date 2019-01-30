Сенатор Арашуков припозднился на свое задержание

Сенатор Рауф Арашуков с опозданием прибыл в зал заседаний Совета Федерации (СФ), где впоследствии был задержан. Об этом в среду, 30 января, радиостанции «Говорит Москва» сообщил председатель комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников.

По его словам, Арашуков зашел в помещение, когда уже обсуждался вопрос о снятии с него неприкосновенности. «Он опоздал в зал, прибежал запыхавшийся. И было понятно, что не в курсе. Для него это было неожиданно. Самое эффектное, жалко, что нет фотографий», — пояснил Калашников.

Он отметил, что присутствовавший при задержании генпрокурор Юрий Чайка обосновал необходимость снятия неприкосновенности с сенатора. «Мы заслушали очень подробную аргументацию Чайки. Он очень подробно описал роль Арашукова в ряде преступлений, связанных с убийством, избиением, с воровством газа, с цифрами, именами, признательными показаниями», — пояснил он, добавив, что, как только решение о неприкосновенности было принято, к Арашукову подошли четыре силовика, взяли его за локоть и вывели из зала.

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Ранее стало известно, что следствие располагает данными о причастности сенатора Арашукова к двум убийствам. Трое обвиняемых в совершении преступлений назвали сенатора заказчиком и дали против него показания. Речь идет о совершенных в 2010 году убийствах зампредседателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Также в списке предъявленных Арашукову обвинений — дестабилизация обстановки в республике путем призыва к свержению власти.

Рауфа Арашукова задержали 30 января. Он был наделен полномочиями члена Совета Федерации 8 сентября 2016-го, став самым молодым членом верхней палаты российского парламента — на тот момент ему было 30 лет. До этого Арашуков работал в структурах «Газпрома» в Ставрополе и Карачаево-Черкесии.

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