Обруганный женой за любовь к лотереям мужчина сорвал крупный куш

Житель американского города Канзас-сити, штат Канзас, узнал о крупном выигрыше в лотерею во время спора с женой о его тратах на лотерейные билеты. Об этом сообщает Associated Press.

Луи Кронавиттер (Louis Kronawitter) очень удивился, когда узнал, что выиграл главный приз в лотерею 2by2 Quick Pick. Еще больше это поразило его жену, уверенную, что супруг впустую тратит деньги, покупая лотерейные билеты. Куш составил 22 тысячи долларов (1,4 миллиона рублей).

Во время вручения приза Кронавиттер признался, что всегда был уверен в своей удаче. Он не собирается прекращать играть в лотерею и считает, что сможет выиграть еще раз.

Часть денег он собирается отдать местной церкви, а остальное — потратить на семейные нужды.

В октябре 2018 года сообщалось об американке, покупающей лотерейные билеты втайне от дочери, не одобрявшей ее увлечение. За несколько месяцев женщина два раза сорвала джекпот в 50 тысяч долларов (около 3,3 миллиона рублей).

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