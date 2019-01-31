Болгария присоединится к газопроводу в обход Украины

Болгарская государственная компания «Булгартрансгаз» объявила о завершении конкурса на размещение свободных мощностей будущего участка газотранспортной системы страны, говорится в сообщении компании.

«После достигнутого положительного результата экономического теста "Булгартрансгаз" принял окончательное инвестиционное решение о реализации "Проекта развития и расширения газопереносной системы" [в направлении болгаро-сербской границы], в соответствии с которым заключит обязывающие договоры с кандидатами, подавшими заявки», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что заявки подавали три неназванные компании, с которыми в скором будущем будут заключены обязывающие контракты на поставку топлива. При этом подчеркивается, что на участке будет соблюдена конкуренция среди поставщиков, а значит, условия Третьего европейского энергопакета будут выполнены.

Позднее «Газпром» сообщил, что тоже участвовал в конкурсе и забронировал мощности, передает агентство «Прайм». Точный объем и условия договоренностей в компании не раскрыли.

Новый участок болгарской газотранспортной системы станет частью строящегося газопровода «Турецкий поток», который будет поставлять российский газ в обход Украины одновременно с двумя ветками «Северного потока». Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!