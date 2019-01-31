Пойманного на допинге во время Олимпиады-2018 японца отказались наказывать

Японский шорт-трекист Кей Сайто избежал наказания за положительную допинг-пробу, которую он сдал во время зимних Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщает Insidethegames.

Сайто был первым спортсменом на Играх-2018, пойманным на допинге. В его анализах был обнаружен диуретик. Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что препарат попал в организм шорт-трекиста случайно и вина спортсмена в произошедшем крайне мала.

Японец приехал на Олимпиаду в статусе запасного в эстафетной команде в заезде на пять километров. После обнаружения в его организме запрещенного препарата Сайто добровольно согласился покинуть олимпийскую деревню и принять временную дисквалификацию.

На Играх в Пхенчхане на допинге также был пойман российский керлингист Александр Крушельницкий, который вместе с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в сингл-миксте. В его допинг-пробе были обнаружены следы мельдония. В декабре Крушельницкий получил четырехлетнюю дисквалификацию, он и его партнерша были лишены олимпийских медалей.

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