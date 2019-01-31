Жилье в Москве подорожало на миллион

Квартиры комфорткласса в строящихся на территории Москвы жилых комплексах за год существенно выросли в цене. Об этом говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в четверг, 31 января, в редакцию «Ленты.ру».

Средняя стоимость квартиры в московской новостройке увеличилась с декабря 2017 года по декабрь 2018-го не менее чем на 900 тысяч рублей, в некоторых локациях прирост может достигать миллиона рублей. Особенно выраженной динамика оказалась у одно- и двухкомнатных квартир: первые подорожали в среднем на десять процентов (до 6,9 миллиона рублей), вторые — на девять процентов (до 9,93 миллиона).

Квартиры-студии прибавили в цене семь процентов, до 5,13 миллиона рублей, подсчитали в компании, а трехкомнатные квартиры подорожали меньше всего — на два процента, до уровня в 12,98 миллиона рублей.

Стоимость квадратного метра на первичном рынке столицы выросла за год на семь процентов, до уровня в 162 тысячи рублей.

«Изменение структуры предложения имеет и свои плюсы, — комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE). — В течение 2018 года в продажу поступили 27 ЖК комфорткласса, что стало рекордом для столичного рынка новостроек. И, если покупатель не готов переплатить миллион из-за активной динамики цен, у него есть шанс найти квартиру по подходящей цене в новых комплексах».

Ранее, 28 января, о сжатии сегмента московских новостроек экономкласса заявили в компании «Бон Тон». По данным аналитиков компании, в декабре 2018-го в городе было выставлено на продажу чуть более 50 тысяч квадратных метров недорогого первичного жилья, тогда как годом ранее показатель достигал 214 тысяч «квадратов».

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