Часть пострадавших от аварии на руднике «Уралкалия» обеспечили жильем

Около 400 семей в городе Березники Пермского края, пострадавших от аварии на руднике «Уралкалия», 31 января получили ключи от новых квартир, пишет ТАСС.

Как отметил представитель администрации города, ранее в микрорайон «Любимов» уже переехали 3 тысячи человек. При этом, по ее словам проект будет продолжаться еще три года. Планируется, что до 2021 года здесь будут построены новые дома на 6 тысяч квартир, которые смогут заселить более 14 тысяч человек.

В октябре 2016 года президент России Владимир Путин потребовал наказать виновных в затягивании переселения граждан из аварийных домов в Березниках, после чего началась проверка Генпрокуратуры. Кроме того, тогда же, глава государства поручил правительству совместно с «Уралкалием» увеличить финансирование процесса расселения людей из аварийного жилья. В «Уралкалии» тогда заявляли, что компания осуществляет работы по закладке выработанного шахтного пространства в соответствии со всеми необходимыми техническими планами и готова к сотрудничеству с прокуратурой.

Первая авария на руднике «Уралкалия» в Березниках произошла в 2006 году. После нее стали наблюдаться провалы грунта. Первый — на промплощадке первого рудоуправления между сушильным отделением и фабрикой технической соли. Второй — на железнодорожных путях местной станции. Третий провал появился возле административно-бытового комплекса дочернего предприятия «Березниковское шахтостроительное управление». Четвертый провал — возле школы номер 26 — образовался в феврале 2015 года. В зоне риска оказались часть железной дороги и жилые дома. В течение нескольких лет на территории города образовалось несколько крупных воронок диаметром от 70 до 400 метров.

В декабре 2018 года на соликамской шахте «Уралкалия» произошел пожар — вспыхнула подвесная конструкция для проходки вертикальных стволов на отметке 340 метров. Восемь горняков удалось спасти, еще девять погибли. Причины устанавливаются, по предварительным данным, возгорание могло начаться из-за строительных работ.