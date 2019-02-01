Беженец получил престижную премию за написанную через WhatsApp книгу

Беженец из Ирана Бехруз Бучани получил самую престижную австралийскую премию в области литературы Victorian Prize for Literature за книгу, которую он написал при помощи мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что за работу «Нет друзей, кроме гор: записки из тюрьмы» автору должны вручить 72 тысячи долларов. Однако находящийся на острове Манус писатель не имеет права на въезд в Австралию, которая ведет строгую политику в отношении беженцев.

По словам мужчины, он был вынужден покинуть Иран из-за проблем, связанных с его журналистской работой. В 2013 году его задержала австралийская пограничная служба и отправила в центр для беженцев. Именно там Бучани и написал свою книгу с помощью сообщений в WhatsApp, которые он отправлял переводчику. Он пояснил, что не использовал бумагу, так как охранники могли отобрать его записи. Центр закрылся в 2017 году, после чего журналисту предоставили статус беженца на острове Манус в Папуа-Новой Гвинее.

Согласно правилам, премии Victorian Prize for Literature могут быть удостоены лишь граждане Австралии, однако для Бучани сделали исключение. Члены жюри назвали книгу «Нет друзей, кроме гор: записки из тюрьмы» выдающимся произведением искусства и похвалили автора за его стиль.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!