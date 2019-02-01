Пытавшаяся убить себя женщина встретила своего спасителя

Жительница Лондона впервые встретилась с мужчиной, который около года назад уберег ее от суицида. Ее историей поделилось издание Daily Mail.

27 марта 2017 года Лив Понтин (Liv Pontin) находилась на железнодорожных рельсах, когда водитель поезда Джон заметил ее, произвел несколько предупредительных сигналов и напугал женщину.

Инцидент произошел во второй день выхода на новую работу Джона. Покинув пассажирский поезд, он на протяжении десяти минут успокаивал Понтин и выслушивал ее. Он рассказал женщине, что когда-то работал пожарным и становился свидетелем страшных трагедий. В попытке отвлечь Понтин от гнетущих мыслей, машинист также рассказывал про своего сына.

«В тот вечер у меня случился эмоциональный кризис, но этот человек спас мне жизнь, — поделилась Понтин. Она объяснила, что долго не могла найти работу и практически отчаялась.

В тот день Понтин, отправляясь на вокзал, написала записку, адресованную водителю поезда, в которой просила у него прощения и молила, чтобы тот «не держал на нее зла».

Первая встреча после спасения, организованная каналом «Би-би-си», прошла на железнодорожной платформе Бедфорд. Джон был рад вновь увидеть женщину. «Я так счастлив узнать, что ты нашла себя», — сказал он при встрече.

Встретившиеся проболтали около десяти минут, обсуждая былое и нынешнее душевное состояние Понтин и трудности, которые ей пришлось пережить.

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