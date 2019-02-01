В попытке зеков обелить свое имя нашли угрозу для общества

Информационно-аналитический центр «Сова» подаст в Конституционный суд жалобу на закон о праве на забвение, которым пользуются в основном бывшие осужденные. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна.

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По мнению заявителя, закон позволяет отдельным гражданам защищать свои частные интересы, но нарушает право остальных на доступ к общественно важной информации. Правозащитники будут оспаривать норму закона, по которой операторы поисковых систем обязаны по требованию удалять не только ложную информацию, но и «неактуальную, утратившую значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя». В центре считают, что речь идет фактически о цензуре в интернете.

Центр подал иск после исключения из выдачи Google данных, опубликованных на сайте sova-center.ru, среди которых документы и исследования об экстремизме и радикальном национализме. Поводом для этого стали обращения нескольких человек, ранее судимых за избиение людей неславянской внешности.

В «Сове» уверены, что размещенная на их сайте информация точная и достоверная и соответствует действующему законодательству. Однако, согласно решению Арбитражного суда Москвы и вышестоящих инстанций, действия Google не нарушили права центра как распространителя информации.

Закон о «праве на забвение» в интернете вступил в силу в июле 2015-го. Одним из первых, кто воспользовался правом на забвение, стал бизнесмен Сергей Михайлов, которого называли лидером солнцевской ОПГ. Он потребовал удалить из поисковиков «Яндекс» и Google ссылки с информацией о том, что он преступник. В итоге была скрыта часть результатов по запросам «Сергей Михайлов Михась», «Сергей Михайлов Михась Солнцево» и «Сергей Михайлов Солнцево».

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