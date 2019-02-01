В попытке зеков обелить свое имя нашли угрозу для общества

Информационно-аналитический центр «Сова» подаст в Конституционный суд жалобу на закон о праве на забвение, которым пользуются в основном бывшие осужденные. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на адвоката «Роскомсвободы» Саркиса Дарбиняна.
По мнению заявителя, закон позволяет отдельным гражданам защищать свои частные интересы, но нарушает право остальных на доступ к общественно важной информации. Правозащитники будут оспаривать норму закона, по которой операторы поисковых систем обязаны по требованию удалять не только ложную информацию, но и «неактуальную, утратившую значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя». В центре считают, что речь идет фактически о цензуре в интернете.
Центр подал иск после исключения из выдачи Google данных, опубликованных на сайте sova-center.ru, среди которых документы и исследования об экстремизме и радикальном национализме. Поводом для этого стали обращения нескольких человек, ранее судимых за избиение людей неславянской внешности.
В «Сове» уверены, что размещенная на их сайте информация точная и достоверная и соответствует действующему законодательству. Однако, согласно решению Арбитражного суда Москвы и вышестоящих инстанций, действия Google не нарушили права центра как распространителя информации.
Закон о «праве на забвение» в интернете вступил в силу в июле 2015-го. Одним из первых, кто воспользовался правом на забвение, стал бизнесмен Сергей Михайлов, которого называли лидером солнцевской ОПГ. Он потребовал удалить из поисковиков «Яндекс» и Google ссылки с информацией о том, что он преступник. В итоге была скрыта часть результатов по запросам «Сергей Михайлов Михась», «Сергей Михайлов Михась Солнцево» и «Сергей Михайлов Солнцево».