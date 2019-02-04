«Манчестер Юнайтед» пригласил юного россиянина в Англию и оказался в восторге

14-летний российский футболист Сергей Пиняев провел две недели на стажировке в «Манчестер Юнайтед» и впечатлил тренеров английского клуба. Об этом Sportbox рассказал Николай Ларин, директор академии московского «Чертаново», воспитанником которой является молодой игрок.

По словам Ларина, в «Манчестер Юнайтед» посчитали стажировку Пиняева «лучшей за последние 15 лет». С россиянином познакомились главный тренер англичан Уле-Гуннар Сульшер и воспитанник академии «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард. В целом же манкунианцы заинтересованы в Пиняеве, однако о подписании контракта речи пока не идет: игрок не сможет переехать в Англию, пока ему не исполнится 18 лет.

В ноябре 2018 года в СМИ распространилось видео, на котором Пиняев отличился в стиле аргентинца Диего Марадоны. Он подхватил мяч в центре поля и прошел семерых соперников, после чего забил ударом в дальний угол. Матч проходил в рамках первенства Москвы среди игроков не старше 2004 года рождения, а Пиняев стал лучшим бомбардиром чемпионата.

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