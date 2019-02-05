Решена загадка африканской пустыни

Геологи Университета Западной Вирджинии (США) впервые получили доказательство, что Южная Африка в палеозойскую эру была покрыта ледниками. К такому выводу исследователи пришли, обнаружив в пустыне в Намибии загадочные образования, которые оказались друмлинами — холмами, образовавшимися при движении ледников. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Друмлинами называют продолговатые холмы с относительно крутым склоном, сложенные мореной — неоднородной смесью обломочного материала, образовавшегося в результате прохождения ледника. Форма друмлинов также образована проходящим над породами льдом и зависит от направления движения ледника. Тот склон, в который ледник врезался, является крутым, а противоположный — более пологим и длинным.

Геологи, которые изначально изучали вулканические породы в Намибии, обнаружили, что возвышения в пустыне очень сильно напоминают друмлины. Об этих холмах было давно известно, однако никто не исследовал их и не знал, что стало причиной их появления. Ученые тщательно изучили форму этих геологических образований, чтобы определить, обладают ли они особенностями, характерными для обломочных пород, сформированных движущимся льдом. Исследователи выяснили, что африканские друмлины имеют канавки, которые обычно образуются при быстром движении глетчеров.

Таким образом, геологи получили первые доказательства, свидетельствующие о том, что 300 миллионов лет назад, в палеозойскую эру, Южная Африка была покрыта быстро движущимися потоками льда. Это также подтверждает предположение о том, что какая-то часть Африки в то время располагалась на Южном полюсе Земли.

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