Зарезавшего барана возле роддома россиянина назвали хулиганом и арестовали

Мужчина, устроивший жертвоприношение барана возле роддома в Сургуте, признан виновным в мелком хулиганстве и приговорен к двум суткам ареста, сообщает СТВ.

Нарушителем оказался 32-летний житель поселка Белый Яр в пригороде Сургута. После задержания он признался, что в тот день у него родился третий ребенок, поэтому решил забить животное и, в соответствии с мусульманскими традициями, раздать мясо близким, прохожим и нуждающимся. Мужчина попросил прощения у жителей города, которых задел его поступок.

Ролик с ритуальным убийством барана на глазах у женщин и детей был опубликован 3 февраля в Instagram. Пользователи сети раскритиковали людей на видео, вскоре полиция начала поиски мужчины. Он пришел в УВД сам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!