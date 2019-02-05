В ЕС рассказали о сотрудничестве с Ираном

Евросоюз подтвердил, что продолжает поддерживать составленный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе и настроен на развитие отношений с Ираном. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

В публикации говорится, что в ЕС заметили и высоко оценивают усилия Ирана по соблюдению международной ядерной сделки и сожалеют о новых антииранских санкциях со стороны США. В сферу взаимодействия Евросоюза и Ирана включают экономическое сотрудничество, торговлю и инвестиции, транспорт, сельское хозяйство, науку, образование, культуру, миграцию и права человека.

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В той же публикации выражается беспокойство по поводу поддержки Ираном негосударственных группировок в Сирии и Ливии. Кроме того, Совет ЕС «серьезно озабочен» положением прав человека в Иране. Как пишут авторы пресс-релиза, несмотря на смягчение антинаркотического законодательства, в стране слишком часто применяется смертная казнь. Они призывают власти Ирана прекратить казнить несовершеннолетних преступников.

31 января стало известно, что Германия, Франция и Великобритания создали платежный механизм для сделок с Ираном в обход американских санкций. В 2018 году США вышли из международного соглашения по ядерному разоружению Ирана и наложили на страну экономические ограничения.

30 января президент Ирана Хасан Рухани назвал вызванный санкциями кризис сильнейшим за последние 40 лет, прошедших с момента исламской революции в стране.

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