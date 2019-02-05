В российских школах предложили ввести уроки отцовства

С российскими школьниками необходимо проводить уроки отцовства. Об этом сообщил агентству «Москва» зампред комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов.

«Чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов, это будет очень полезно», — отметил депутат.

Чернышов также предложил ввести в школьную программу беседы врачей с подростками о различных проблемах, которые могут возникать со здоровьем.

29 января зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина предложила ввести в средних учебных заведениях уроки материнства. Такие занятия, по ее словам, должны помочь сократить число матерей, воспитывающих детей в одиночку, а также количество инцидентов, связанных с оставлением младенцев на помойках или в беби-боксах.

В ноябре прошлого года сообщалось, что 60 процентов россиян поддержали идею проведения с подростками уроков полового воспитания.

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!