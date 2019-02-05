Для борьбы с финансовыми пирамидами начали использовать роботов

Банк России, чтобы выявить в интернете нелегальные финансовые организации, в том числе имеющие признаки пирамид, начал использовать роботов, рассказал в РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

Поисковая модель была запущена во второй половине прошлого года. «Она ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете», — пояснил Лях. Как он рассказал, на такого посетителя реагируют компании, ищущие новых клиентов, после этого регулятор анализирует, является ли организация легальной или нет.

Кроме того, представитель ЦБ отметил, что находить онлайн нелегальные организации удается также с помощью граждан и средств массовой информации.

Осенью прошлого года Центробанк составил список основных причин мошенничества на финансовом рынке. Среди них, в частности, указывалась «специфическая ментальность» потребителей. Также в документе, подготовленном регулятором, говорится, что россияне весьма толерантны к финансовым злоупотреблениям.

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