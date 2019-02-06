Покровитель российских проституток попал на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

В Архангельске задержали с поличным бывшего сотрудника уголовного розыска, который крышевал местные бордели. Оперативное видео опубликовал Следственный комитет на своем YouTube-канале. На кадрах видно, как сотрудники ФСБ ведут задержанного, сажают его в микроавтобус и там проверяют наличие спецраствора на его руках, подтверждающего факт получения денег. Следы вещества также имеются на купюрах, переданных подозреваемому в качестве вознаграждения.

По данным следствия, полицейский на протяжении пяти лет систематически получал взятки за покровительство. Он уведомлял хозяев борделей о предстоящих проверках, за что получил в общей сложности четыре миллиона рублей.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!