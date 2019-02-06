Еще одна страна захотела присоединиться к газопроводу в обход Украины

Греция хочет расширить энергетическое сотрудничество с Турцией и участвовать в реализации проекта «Турецкий поток». Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас после встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

По его словам, стороны обсудили экономические связи и шаги, которые необходимо принять для улучшения жизни граждан. Глава греческого правительства также сообщил, что на встрече была достигнута договоренность работать над открытием к лету морского сообщения между Измиром и Салониками.

Материалы по теме Трубу шатали Европа ждет «Северный поток-2». Украине останутся крошки

Ципрас добавил, что договорился с Эрдоганом организовать новый бизнес-форум, который покажет возможности, открывающиеся для сотрудничества.

Ранее 4 февраля сообщалось, что к проекту «Турецкий поток» готова присоединиться Венгрия. По словам посла республики в России Норберта Конкоя, Будапешт нуждается в диверсификации поставок и готов принимать российский газ по новому газопроводу.

Газпровод «Турецкий поток» строится по дну Черного моря и свяжет Россию и Турцию. При этом у газопровода будет продолжение в Европу — до терминала в Греции, откуда другие европейские страны смогут получать газ по локальным трубопроводам. Окончание работ запланировано на конец 2019 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!