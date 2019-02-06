Макгрегор стал бренд-амбассадором Parimatch

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор стал новым бренд-амбассадором Parimatch, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что таким образом Parimatch заявила о своей готовности к «мировой экспансии». Кроме того, букмекер презентовал новый визуальный стиль. Данные мероприятия проходят в рамках кампании по ребрендингу компании.

«Присоединение Макгрегора к команде Parimatch — логическое развитие событий после грандиозного подписания сотрудничества с UFC», — прокомментировал событие управляющий партнер «Париматч Россия» Игорь Вишняков. «Мы в команде очень рады тому, что Конор стал бренд-амбассадором Parimatch и теперь представляет обновленное, яркое, энергичное и дерзкое лицо бренда. Уверен, пользователи позитивно встретят новый образ Parimatch в России. Мы намерены взбодрить рынок», — добавил он.

«У меня нет никаких барьеров, и я всегда сосредоточен на победе! Я горжусь тем, что являюсь частью Parimatch и смогу поделиться с вами своим стремлением и силой. Я всегда наслаждаюсь смелыми испытаниями, и я уже заряжен побеждать с Parimatch!» — заявил Макгрегор.

Новые творческие решения были созданы в креативном агентстве Banda Agency в соответствии с ценностями бренда Parimatch. Обновленный логотип получил резкость и динамику вместо более плавных углов.

За 25 лет активного развития компания Parimatch стала одним из лидеров мировой беттинг-индустрии. Компания работает в более чем в 60 странах и готова к выходу на новые рынки.

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