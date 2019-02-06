Столкнулись два корабля ВМС США

Ракетный крейсер Leyte Gulf и сухогруз Robert E. Peary, принадлежащие американским ВМС, столкнулись у восточного побережья США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Корабли столкнулись кормами во время пополнения запасов. После инцидента они продолжили курс. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Специалисты оценят ущерб после того, как суды вернутся в порт прописки. Расследованием инцидента займется командование ВМС США и командование морских перевозок.

В конце декабря 2017 года в Эгейском море сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне столкнулся с российским большим десантным кораблем «Ямал». Инцидент произошел по вине африканского корабля. Судно под флагом Сьерра-Леоне нарушило международные правила предупреждения столкновений судов в море и, «следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не убедившись, что обгон завершен, резко изменило курс вправо и совершило столкновение».

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