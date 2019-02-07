Заподозренного в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ отпустили

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки, освободили из изолятора временного содержания. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

По ее словам, молодого человека отпустили без избрания ему меры пресечения.

3 февраля сообщалось о жалобе аспиранта на применение к нему пыток. По данным Сидоркиной, ее подзащитного «били ладонями и кулаками по лицу, у него остался след от шуруповерта на уровне грудной клетки» после того, как он попросил позвонить родителям и адвокату.

Мифтахов отказался давать показания, воспользовавшись 51-й статьей Конституции России, гарантирующей право не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя виновным.

1 февраля стало известно о задержании аспиранта. По данным следствия, молодой человек мог заниматься изготовлением взрывчатки прямо в комнате общежития в главном здании МГУ на Ленинских горах.

В ходе обыска там были найдены следы взрывчатки, а также армейская форма, несколько средств связи и литература анархистской направленности. Сообщалось, что Мифтахов является членом анархистской организации «Народная самооборона», вместе с ним были задержаны еще пять человек.

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