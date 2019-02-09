Создатель ДНР получил паспорт ДНР после отказа властей ДНР

Бывший спикер Народного совета (парламента) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин получил паспорт с гражданством республики. Об этом он написал на свой странице во «ВКонтакте».

«Надеюсь, что будет принят закон о гражданстве. И народ республики сможет по прозрачной и понятной схеме получать паспорта и другие документы республики», — написал он. На фотографии, которая приложена к посту, видна дата выдачи — 8 февраля.

О проблемах с удостоверением личности Пургин рассказал в конце января. Он выложил в сеть фотографию документа, выданного ему Ворошиловским районным отделом Донецкого городского управления МВД республики. Там говорилось, что заявление для выдачи ему паспорта аннулировано, причины не указывались. Комментируя ситуацию, Пургин говорил, что не собирается оспаривать такое решение.

В 2014 году Пургин был одним из лидеров так называемой русской весны в Донецкой области Украины и принимал участие в создании Донецкой народной республики. До осени 2015-го являлся спикером парламента ДНР.

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