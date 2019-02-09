Звезда «Такси» снова приехал в Россию

Французский актер Сами Насери, известный по главной роли во франшизе «Такси», прилетел в Москву. Об этом сообщает Starhit.

Целью визита актера стало участие в фильме «Учитель» — его режиссером и сценаристом является брат Насери Биби. В частности, съемки картины пройдут в детской колонии с трудными подростками.

Кроме того, Насери будет работать над новым развлекательным телешоу под предварительным названием «1 к 10», в котором олигарх будет выбирать себе одну из десяти невест. Отмечается, что ведущими проекта станут сам французский актер и его российский коллега.

Во время прошлого визита актера в столицу в августе 2018 года его избили. В потасовке участвовали приезжие из Белоруссии. Источники передают, что Насери и другой посетитель заведения не поделили микрофон для караоке.

57-летний Сами Насери сыграл марсельского таксиста Даниэля Моралеса в первых четырех частях франшизы. Первый фильм «Такси» вышел в 1998 году, четвертый — в 2007-м. В 2018-м вышла пятая часть серии, которую Насери раскритиковал.

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