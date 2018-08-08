Звезда «Такси» прокомментировал драку в московском баре

Французский актер Сами Насери заявил, что хорошо себя чувствует после драки в караоке-баре Voice в Москве. Об этом звезда киносерии «Такси» написал в своем Instagram, прикрепив к посту фотографии из заведения.

«После ложного сообщения о моей смерти несколько недель назад, спасибо всем, что не распространяли фейк о моей травме головы. Со мной все в порядке», — отметил Насери.

Он пояснил, что был в баре с братом Биби и путешественником Федором Конюховым.

Tres belle rencontre entouré de mon frere Bibi, avec mon ami Fyodor Konyukhov, un homme incroyable, record du tour du monde en montgolfière, le seul aventurier à avoir exploré les pôle Nord et Sud... Après la fausse annonce de mon décès il y a quelques semaines, merci à tous de ne pas relayer l'intox récente concernant mon soi-disant traumatisme crânien ... Je me porte très bien et vous envoie toute mon affection, à très bientôt pour de nouveaux projets ☀️🚀🎬 Фото опубликовано @samynacerioff

Ранее сообщалось, что актера избили в Москве. В потасовке участвовали приезжие из Белоруссии. Источники передают, что Насери и другой посетитель заведения не поделили микрофон для караоке. Отмечалось, что актер получил черепно-мозговую травму.

57-летний Сами Насери сыграл марсельского таксиста Даниэля Моралеса в первых четырех частях франшизы. Первый фильм «Такси» вышел в 1998 году, четвертый — в 2007-м. В 2018-м вышла пятая часть серии, которую Насери раскритиковал.

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