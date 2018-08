Звезда «Такси» прокомментировал драку в московском баре

Tres belle rencontre entouré de mon frere Bibi, avec mon ami Fyodor Konyukhov, un homme incroyable, record du tour du monde en montgolfière, le seul aventurier à avoir exploré les pôle Nord et Sud... Après la fausse annonce de mon décès il y a quelques semaines, merci à tous de ne pas relayer l'intox récente concernant mon soi-disant traumatisme crânien ... Je me porte très bien et vous envoie toute mon affection, à très bientôt pour de nouveaux projets ☀️🚀🎬

